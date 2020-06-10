В Крыму — один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» о регистрации 1 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму:

За 9 июня на территории Республики Крым подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий. Заболевший госпитализирован в инфекционный стационар.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 86 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 320 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 19 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 338 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — подчёркивает Глава республики.

Напомним, режим самоизоляции в Крыму будет отменён 15 июня — здесь.