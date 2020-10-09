В Крыму одобрили семь новых инвестпроектов

В Крыму одобрили инвестиционные проекты по развитию придорожной инфраструктуры в Армянске и строительству жилых комплексов в Керчи и Бахчисарае. Об этом рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Один из проектов предполагает развитие придорожной инфраструктуры в городе Армянск. Инвестор вложит 4,5 млн. рублей. Еще два проекта — строительство жилых комплексов в Керчи и в Бахчисарае с объемом инвестиций 589 миллионов рублей и 561 миллионов рублей соответственно, — сообщила она.

Вице-премьер акцентировала внимание на том, что в рамках социальных обязательств инвесторы должны будут передать часть квартир в собственность Республики или муниципального образования для обеспечения жильем нуждающихся граждан.

В Корпорации развития Республики Крым обсудили инвестиционные площадки под строительство зоопарка в Евпатории. Инвестор — ООО «Парк Миниатюр» — планирует создать на территории города сафари-парк, а также экспозицию «Крым в миниатюре». Планируемый объем инвестиций в проект 300 млн. рублей. Будет создано 50 рабочих мест.

Отметим, что Белогорском районе инвестор уже открыл парк отдыха «Крым в миниатюре на ладони». Это самый большой по величине парк миниатюр на полуострове, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25.