В Крыму определились, сколько километров дорог будет отремонтировано в этом году

В Крыму, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году включены 142 объекта протяженностью 482, 305 км. В том числе, ведется ремонт 37 участков улично-дорожной сети Симферополя.

На данный момент работы по ремонту всех улиц практически завершены, продолжаются работы по благоустройству некоторых участков: ул. Ломоносова, ул. Москалева, ул. Кечкеметская, ул. Джанкойская. На всех объектах дорожники выполняют работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной «одежды», установке бортового камня, ремонту тротуаров, обустройству съездов, в том случае, если это предусмотрено проектными решениями. После завершения работ по ремонту специалисты наносят разметку, — отметили в министерстве транспорта РК.