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Фото: минтранс РК

В Крыму определились, сколько километров дорог будет отремонтировано в этом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:49 11.12.2020

482 километра!

В Крыму, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году включены 142 объекта протяженностью 482, 305 км.  В том числе, ведется ремонт 37 участков улично-дорожной сети Симферополя.

На данный момент работы по ремонту всех улиц практически завершены, продолжаются работы по благоустройству некоторых участков: ул. Ломоносова, ул. Москалева, ул. Кечкеметская, ул. Джанкойская. На всех объектах дорожники выполняют работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной «одежды», установке бортового камня, ремонту тротуаров, обустройству съездов, в том случае, если это предусмотрено проектными решениями. После завершения работ по ремонту специалисты наносят разметку, — отметили в министерстве транспорта РК.

Напомним, ранее сообщалось о запланированных (отремонтированных) 413 км автодорог Крыма.

В Крыму определились, сколько километров дорог будет отремонтировано в этом году

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