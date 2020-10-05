В Крыму осудили бывших военнослужащих, виновных в похищении человека

Крымский гарнизонный военный суд признал троих бывших военнослужащих виновными в похищении человека. Сообщается, что организатором преступления являлся офицер в звании капитана. Он решил похитить гражданина, который якобы занимался распространением наркотиков, и «выбить» из того деньги.

Установлено, что у О., располагавшего сведениями о предполагаемой противоправной деятельности (потерпевшего), связанной с распространением наркотических средств, возник корыстный умысел на обогащение за его счет, в связи с чем подсудимый решил похитить данное лицо. Для облегчения реализации задуманного О. привлек к совершению преступных деяний (прапорщика) Ш. и Ч., вступив с ними в преступный сговор, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Все фигуранты признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также суд признал О. виновным в вымогательстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением воинского звания «капитан». Подсудимый Ч. признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и получил пять лет и один месяц строгого режима.

Ш. признанный виновным только в похищении человека, приговорен к пяти годам колонии с лишением воинского звания «прапорщик». В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде.