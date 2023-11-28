В Крыму осудили изверга – виновен в убийствах и разбойных нападениях

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что в октябре 2022 года подсудимый, находясь в селе Железный Порт Херсонской области, проник на территорию частного домовладения с целью хищения находящегося там имущества. Когда его противоправные действия были обнаружены собственником жилья, подсудимый совершил убийство последнего, нанеся удар кувалдой по голове. После этого мужчина похитил принадлежащее потерпевшему имущество, которым распорядился по своему усмотрению. При аналогичных обстоятельствах подсудимый совершил убийство пожилой женщины и избил ее супруга, — сообщили подробности в прокуратуре Крыма.

Не просто избил… Преступник был уверен, что пожилая пара погибла, после чего спрятал тела на территории домовладения. После чего проник в дом, откуда похитил материальные ценности на общую сумму около 13 тысяч рублей и попытался скрыться. Когда он выходил из дома с похищенным, его увидела дочь собственников, подбежала к нему и схватила за руку. На крики женщины подошли двое мужчин, которые держали его до приезда правоохранительных органов и задержания. Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на территории данного домовладении.

С чего же все началось? С желания поживиться «легко».

Согласно показаниям подсудимого, данным им на предварительном следствии, в связи с отсутствием работы и денежных средств, он согласился на предложение знакомого совершать кражи в пустующих домах в одном из населенных пунктов на территории Херсонской области. Этот же знакомый назвал ему адреса домовладений, в которых подсудимый совершил свои преступления. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, — уточнили в суде.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.