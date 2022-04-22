В Крыму осудили Мустафу Джемилева. Пока заочно

Армянский городской суд Республики Крым рассмотрел «дело Джемилева». Экс-глава запрещенного в РФ меджлиса обвинялся по нескольким статьям. В итоге Мустафа Джемилев (заочно) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 322 УК РФ, ст. 224 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), часть 1 статьи 222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 г .№ 398-ФЗ).

Уточним: Мустафа Джемилев обвинялся по статьям о незаконном пересечении государственной границы России (в мае 2014 года), небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия (история еще 2013 года, когда сын Джемилева из отцовского ружья убил человека), незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Виновному назначено наказание в виде:

— по части 3 статьи 322 УК РФ – двух лет лишения свободы, условно с двухгодичным испытательным сроком, на основании п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освобожден от наказания;

— по статье 224 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) — 20 тысяч руб. штрафа, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ и пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ;

-по части 1 статьи 222 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 г.№ 398-ФЗ) –одного года лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч рублей, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании пункт «б» части 1 статьи 78 УК РФ и пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении Джемилева М. в виде заключения под стражей отменена. Приговор не вступил в законную силу, — отмечает пресс-служба Армянского городского суда.

Отметим, что все наказания… отменены либо по амнистии, либо в связи с «истечением срока давности». И это явно не все «подвиги» данного «политического персонажа». Не исключено, что будут и другие уголовные дела и судебные процессы.