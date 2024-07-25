В Крыму осудили педофила. Приговор не самый строгий – 5 лет колонии

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировского района.
Установлено, что подсудимый в конце марта прошлого года, находясь на детской игровой площадке по улице Октябрьской в поселке Кировское, совершил преступление сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних, находившихся там, – рассказали в крымской прокуратуре.
Сегодня суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, он лишён права, заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебновоспитательных учреждениях, на срок 4 года.
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