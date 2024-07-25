Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Крыму осудили педофила. Приговор не самый строгий – 5 лет колонии
актуально в республике
В у осудили педофила. Приговор не самый строгий – 5 лет колонии

В Крыму осудили педофила. Приговор не самый строгий – 5 лет колонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:27 25.07.2024

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировского района.

Установлено, что подсудимый в конце марта прошлого года, находясь на детской игровой площадке по улице Октябрьской в поселке Кировское, совершил преступление сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних, находившихся там, – рассказали в крымской прокуратуре.

Сегодня суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Узнайте больше:  У жителя Алушты за нетрезвое вождения конфискован автомобиль «Фольксваген Джетта»

Кроме того, он лишён права, заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебновоспитательных учреждениях, на срок 4 года.

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.