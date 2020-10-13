В Крыму осудили разбойника – «бомбил» микрокредитные организации Симферополя

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Симферополя. Он признан виновным в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что подсудимый в начале 2020 года совершил ряд разбойных нападений на микрокредитные компании, расположенные в крымской столице.

Мужчина, прикрыв свое лицо медицинской маской и шапкой, чтобы не быть в дальнейшем опознанным, а также надев на руки медицинские перчатки, угрожая применением кухонного ножа, завладевал находившимися в кассах офисов денежными средствами, с которыми с мест преступлений скрывался, похищенным распоряжался по своему усмотрению. Всего подсудимый завладел денежными средствами в размере более 200 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Сегодня, 13 октября Железнодорожный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив окончательное наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что подобные разбойные нападения в Крыму в последнее время — не редкость. Самые «громкие» — в нашей подборке.