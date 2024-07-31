В Крыму осудили стрелка-ревнивца. Шесть с половиной лет колонии, не маловато ли?

В Крыму Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя села Журавки. Мужчина возревновал свою гражданскую жену и… решил ее застрелить.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе текущего года подсудимый на почве ревности при помощи самостоятельно изготовленного им по типу пистолета огнестрельного оружия произвел выстрел в область грудной клетки спавшей сожительницы. Смерть женщины не наступила благодаря вмешательству иных лиц и своевременному оказанию ей медицинской помощи, – рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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