В Крыму отели украинских собственников, финансирующих киевский режим, будут национализированы

В Крыму в ближайшее время начнут национализацию имущества украинских националистов, бизнесменов, финансирующих и поддерживающих киевский режим. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Категорически нельзя допустить, чтобы украинские собственники недвижимости в Крыму использовали доход от аренды для финансирования нацистского киевского режима, который сегодня убивает наших солдат и граждан Украины, — заявил Аксёнов.

«Репрессии» не затронут простых украинских граждан.

Простых граждан Украины в данном случае этот процесс не касается… У нас присутствует инструмент национализации. Все потенциальные объекты, по которым выявлены нарушения, мы уже ввели ограничения по ситуации, никуда они от нас не уйдут. Поверьте, решения по национализации будут приняты в ближайшее время, — сказал Аксёнов, отметив, что претензионная работа ведется совместно с ФСБ.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил перепроверить информацию о том, что квартиры в Ялте сдаются «в пользу фашистского украинского режима».

Необходимо проверить информацию о том, что владельцы мини-отелей и квартир в Крыму занимаются арендой недвижимости в пользу фашиствующего режима на Украине, убивающего российских солдат и мирное население Донбасса. Если данный факт подтвердится, убежден, что необходимо принимать жесткие меры, которые не позволят таким дельцам зарабатывать на крымской земле средства для финансового снабжения бандитов. Кроме того, считаю, что важно уделить особое внимание вопросу, касающемуся прекращения обязательств украинских владельцев недвижимости на территории республики по оплате за коммунальные услуги. Нужно решить, что в такой ситуации можно предпринять на законодательном уровне, — заявил Константинов.

Ранее Аксёнов сообщал о планах арестовывать и изымать торговые объекты, принадлежащие украинским бизнесменам, которые выступают за дестабилизацию ситуации. Он отметил, что такие бизнесмены не должны зарабатывать на территории Крыма и вкладывать эти деньги в финансирование операций против российских военнослужащих и мирного населения.

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