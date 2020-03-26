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В Крыму отменены приемы у врачей и плановые операции. Все медики заняты только экстренной помощью
Фото: Offitkurman.com

В Крыму отменены приемы у врачей и плановые операции. Все медики заняты только экстренной помощью

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:13 26.03.2020

Информация оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией в Крыму: все плановые операции и приемы у врачей временно отменены.

Прекращаются все плановые приемы и плановые операции. Наши больницы работают только на экстренную помощь. Как только пройдет пик эпидемии, мы проведем все операции и приемы, — заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Она обратилась ко всем пожилым крымчанам – «не бежать в опустевшие поликлиники».

Я прошу всех пожилых граждан не пользоваться тем, что у нас прекращены профосмотры и диспансеризация и, благодаря этому, освободились врачи поликлиник. Медики, которые не задействованы в диспансеризации, перепрофилированы на работу на дому с теми, кому нужна экстренная помощь, — отметила вице-премьер.

Лечебные учреждения «перестраивают» свою работу. Так, 7-я горбольница Симферополя подготовлена к приему зараженных коронавирусом граждан (если эпидемия «возьмет свое»).

Проработано вчера министерством здравоохранения перепрофилирование 7-й городской больницы Симферополя полностью. Создана маршрутизация, проработана. Вчера у нас была со всеми главными внештатными специалистами и главврачами, как у нас будет идти поток больных. Если будет у нас непредвиденная, скажем, аховая ситуация, мы будем готовы в течение 10 дней эту больницу перепрофилировать, – сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Также на базе 7-й горбольницы, в случае необходимости, будет развернут мобильный инфекционный госпиталь.

В Крыму отменены приемы у врачей и плановые операции. Все медики заняты только экстренной помощью

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