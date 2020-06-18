В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима

В Крыму все еще действует обязательный масочный режим в общественных местах. А вот штрафы отменены. Если раньше за нарушение данного режима составлялись админпротоколы, то сегодня от такой меры и профилактики, и наказания власти отказались.

Важно помнить, что маску нужно носить в месте большого скопления людей – в помещении, общественном транспорте и так далее. На улице и при занятии спортом на свежем воздухе – не обязательно. Штрафов за отсутствие маски нет. Я считаю, что принудительными мерами мы ничего не добьемся. Главное, убедить, что меры безопасности нужны гражданам и их семьям, — пояснил в интервью «Россия1» Глава РК Сергей Аксёнов.

Однако отсутствие штрафов не отменяет сам масочный режим. Тут уж дело в сознательности самих граждан.