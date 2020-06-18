Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима
Фото: bgvesti.ru

В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:54 18.06.2020

В Крыму все еще действует обязательный масочный режим в общественных местах. А вот штрафы отменены. Если раньше за нарушение данного режима составлялись админпротоколы, то сегодня от такой меры и профилактики, и наказания власти отказались.

Важно помнить, что маску нужно носить в месте большого скопления людей – в помещении, общественном транспорте и так далее. На улице и при занятии спортом на свежем воздухе – не обязательно. Штрафов за отсутствие маски нет. Я считаю, что принудительными мерами мы ничего не добьемся. Главное, убедить, что меры безопасности нужны гражданам и их семьям, — пояснил в интервью «Россия1» Глава РК Сергей Аксёнов.

Однако отсутствие штрафов не отменяет сам масочный режим. Тут уж дело в сознательности самих граждан.

В Крыму отменили штрафы за нарушение масочного режима

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.