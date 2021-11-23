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В Крыму отремонтировано 18 участков автомобильных дорог

В Крыму отремонтировано 18 участков автомобильных дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 23.11.2021

В Крыму подрядными организациями осуществлён ремонт на 18 участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также Симферопольской городской агломерации, общей протяженностью 274,5 км. Мероприятия выполнены в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, для достижения целевого показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» дополнительно за счет средств Резервного фонда Правительства РФ осуществлен ремонт улиц Симферопольской городской агломерации общей протяженностью 73,6 км (ремонт автомобильных дорог городского округа Симферополь (49 улиц), общей протяженностью 45,368 км и ремонт автомобильных дорог Симферопольского района (45 улиц), общей протяженностью 28,245 км), — уточнили в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Также в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 8 участках автодорог были заключены контракты, предусматривающие использование новых и наилучших технологий (добавка АМДОР-9).

Напомним, в Крыму общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год составляет 5,4 млрд. рублей.  С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

В Крыму отремонтировано 18 участков автомобильных дорог

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