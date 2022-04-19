В Крыму отремонтируют около тысячи километров дорог за год

Экономическая ситуация никак не повлияла на строительство и реконструкцию дорог в республике. В Крыму в текущем году отремонтируют около 1 тысячи километров дорог.

В возникшей ситуации мы не испытываем трудностей в ремонте и строительстве дорог, — рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко. — Крымчане обратили внимание, что работы на дорогах полуострова начались еще в начале зимы и активно продолжаются сегодня. Мы не собирается отступать от планов, намеченных на год. Наоборот, планируем наращивать объемы ремонтов.

Он отметил, что в Крыму уже приступили к строительству второго этапа дороги «Симферополь – Евпатория – Мирный!. Согласно контракту, в этом году завершатся работы на участке дороги к озеру Чокрак в селе Курортное. Продолжаются ремонтные работы улично-дорожной сети Симферополя. На ряде улиц уже уложено асфальтовое покрытие, нанесена разметка.

Конечно, погода вносит свои корректировки. Но мы идем в плане и не приостановим работу, — подчеркнул врио министра.

Всего в 2022 году в России запланировано строительство и реконструкция 228 км федеральных и 1 598 км региональных автомобильных дорог. Отремонтируют, в том числе капитально, 6,5 тыс. км федеральных и 16,8 тыс. км региональных трасс.

В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная, — рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.