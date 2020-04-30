В Крыму перебои с мобильной связью и Интернетом

Причина – авария на магистральном кабеле.

30 апреля многие крымчане столкнулись с необъяснимыми перебоями мобильной связи и перегрузкой Интернет-соединений. По сути, в Крыму – один основной, «магистральный» провайдер – «Миранда-Медиа», грубо говоря, все остальные зависят от его кабелей и соединений. И да, сегодня днем появилось сообщение о повреждении магистрального кабеля ООО «Миранда-Медиа» и, соответственно, возросшей нагрузки на сети.

В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфаструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральные мобильные операторы. Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации, — сообщили в республиканском мининформе.

Повреждение обещают устранить в самое ближайшее время (изначально планировалось – к 14:00).