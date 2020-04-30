Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму перебои с мобильной связью и Интернетом

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму перебои с мобильной связью и Интернетом
Фото: Миранда-Медиа

В Крыму перебои с мобильной связью и Интернетом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:51 30.04.2020

Причина – авария на магистральном кабеле.

30 апреля многие крымчане столкнулись с необъяснимыми перебоями мобильной связи и перегрузкой Интернет-соединений. По сути, в Крыму – один основной, «магистральный» провайдер – «Миранда-Медиа», грубо говоря, все остальные зависят от его кабелей и соединений. И да, сегодня днем появилось сообщение о повреждении магистрального кабеля ООО «Миранда-Медиа» и, соответственно, возросшей нагрузки на сети.

В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфаструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральные мобильные операторы. Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации, — сообщили в республиканском мининформе.

Повреждение обещают устранить в самое ближайшее время (изначально планировалось – к 14:00).

В Крыму перебои с мобильной связью и Интернетом

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.