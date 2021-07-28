В Крыму первую прививку от коронавируса сделало около 20% населения

Первую прививку от коронавируса в Крыму получили 410 787 человек, это около 20% населения Республики. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

На сегодняшний день в республику фактически поставлено 439 718 доз вакцины. Вакцинировано первым этапом 410 787 человек, вакцинированы вторым этапом 334 366 человек. Остаток вакцины на сегодняшнее утро у нас порядка 30 тысяч первичных доз, – рассказал Остапенко.

В Крыму продолжают действовать 127 пунктов вакцинации от коронавируса. Медики призывают всех крымчан пройти вакцинацию. Она способствует развитию адекватного иммунного ответа на проникновение вируса в организм, стимулируя активность специфических иммунных клеток, ответственных за выработку антиковидных иммунноглобулинов (антител).

В результате вакцинации создается некоторый уровень защитных антител, которые инактивируют вирус, уже внедрившийся в организм, и, циркулируя определенное время, обеспечивают индивидуальную защиту от повторного его проникновения. При массовой вакцинации, когда значительная доля населения (не менее 60%) после прививки имеет в крови достаточный уровень защитных антител, возбудитель инфекции, попадая в организм привитых людей, не может размножаться и быстро погибает. Таким образом, дальнейшее распространения инфекции между людьми не происходит, и эпидемия ограничивается локальными вспышками среди групп непривитого населения. В результате формируется коллективный иммунитет или, так называемая безопасная среда для лиц с повышенным риском заболевания (пожилые члены общества, пациенты с хроническими заболеваниями, иммуннодефицитом), — отметила внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РК Татьяна Одинец.

Она подчеркнула, что прививка в первую очередь помогает предотвратить тяжелое течение болезни. Ведь чем больше людей единовременно получат иммунитет к «ковиду», тем скорее закончится пандемия.