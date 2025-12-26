В Крыму поблагодарили сотрудников МЧС за мужество и самоотверженность в преддверии Дня спасателя России

Спасибо всем, кто сегодня в этом зале, и тем, кто несёт дежурство, за ваш профессионализм, ответственность, мужество и отвагу. Вы приходите на помощь по первому сигналу – днём и ночью, в любую погоду, — и действуете быстро и решительно, — подчеркнул Юрий Гоцанюк, обращаясь к присутствующим.

Он также выразил особую признательность ветеранам службы, отметив, что именно они заложили прочный фундамент для будущих поколений спасателей.

Вы продолжаете передавать свой бесценный опыт молодым коллегам, воспитывая в них преданность делу и настоящую эстафету мужества, — добавил он.

По словам Председателя Правительства, сотрудники МЧС за годы службы неоднократно доказывали свой высокий профессионализм. Только за 11 месяцев 2025 года ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысячи пожаров, охвативших более 7 тысяч гектаров, обезврежено свыше 1400 взрывоопасных предметов и совершено более тысячи выездов на ДТП. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось защитить 23 населённых пункта от огненной стихии.

Гоцанюк отметил, что за каждой цифрой стоят реальные человеческие судьбы, спасённые жизни и сохранённое имущество. Он подчеркнул важность профилактической работы, назвав её ключом к снижению числа чрезвычайных ситуаций:

Чем больше сил и ресурсов мы вложим в профилактическую работу сегодня, тем спокойнее будет завтрашний день.

В завершение своего выступления Юрий Гоцанюк пожелал спасателям крепкого здоровья, выдержки, спокойных дежурств и благополучия в новом году, выразил уверенность, что сотрудники МЧС и впредь будут с честью выполнять свой долг, возвращаясь домой целыми и невредимыми.