В Крыму под наблюдением врачей — с подозрением на коронавирусную инфекцию — 87 человек

Реальных случаев заболеваний — не выявлено.

В Крыму предпринимаются все необходимые меры по недопущению ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская. Она подчеркнула, что в сезон роста острых респираторных инфекций и гриппа необходимо принятие новых оперативных мер реагирования, направленных на недопущение осложнения эпидситуации.

Особое внимание – к коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Медики отработали алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Кроме тог, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, определён предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. По информации межрегионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент под медицинским наблюдением находится 87 человек. Результаты исследований прибывших в последнее время из КНР граждан на наличие новой коронавирусной инфекции отрицательные.

Тем не менее, межрегиональным управлением Роспотребнадзора приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: в пунктах пропуска санитарно-карантинный контроль осуществляется в усиленном режиме при взаимодействии с государственными контрольными органами и администрацией. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» приведена в готовность лабораторная база, осуществляются скрининговые исследования клинического материала от госпитализированных лиц на респираторные вирусы, обеспечена отправка клинического материал в ФБУН НИИ «Вектор» для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты РК.

