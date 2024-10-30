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В Крыму под урожай 2025 года посеяно 50% озимых зерновых культур
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму под урожай 2025 года посеяно 50% озимых зерновых культур

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 14:13 30.10.2024

По состоянию на 28 октября 2024 года по факту озимых зерновых культур засеяно 293,6 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк. Учитывая сложившиеся благоприятные погодно-климатические условия текущего периода и средний недельный темп посевной кампании порядка 80 тысяч гектаров, аграрии республики завершат сев озимых культур во второй декаде ноября.

Помимо активной посевной кампании уже сегодня аграрии готовятся к яровому севу. Почву подготовили осенью, а сейчас самая пора подготовки семян яровых культур. На одном из предприятий был проведен осмотр подготовки семян нута. Нут является высокодоходной культурой, а также хорошим предшественником для главной хлебной культуры — пшеницы, которой в Крыму ежегодно занято более 300 тысяч гектаров. Потребность республики в семенах, а это более 100 тысяч тонн полностью закрыта, – отметил министр. 

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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