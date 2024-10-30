В Крыму под урожай 2025 года посеяно 50% озимых зерновых культур

Помимо активной посевной кампании уже сегодня аграрии готовятся к яровому севу. Почву подготовили осенью, а сейчас самая пора подготовки семян яровых культур. На одном из предприятий был проведен осмотр подготовки семян нута. Нут является высокодоходной культурой, а также хорошим предшественником для главной хлебной культуры — пшеницы, которой в Крыму ежегодно занято более 300 тысяч гектаров. Потребность республики в семенах, а это более 100 тысяч тонн полностью закрыта, – отметил министр.