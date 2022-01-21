В Крыму подорожает мобильная связь

МТС повысит цены на услуги в Крыму.

Компания МТС изменит условия тарифов, которыми пользуются граждане России в Республике Крым и городе Севастополе, а также в других регионах страны. Об этом сообщает «Вести Крым» со ссылкой на информацию от операторов Call-центра компании.

Да, действительно с 24 января 2022г. произойдут изменения Вашего тарифного плана. Это связано с ростом стоимости оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Изменение стоимости позволит строить сети с запасом прочности, чтобы мобильный интернет и сервисы на его основе работали надежно, — сообщили в МТС.

Если раньше крымчане платили за разговор внутри сети 4,10 рублей, то с 24 января стоимость увеличиться до 4,80 рублей в сутки.

Стоимость услуги «Бит» (75 Мб интернета в сутки) увеличиться с 230 до 270 рублей в месяц. Тариф «Безлимитище» подорожает с 405 до 475 рублей в месяц.

В компании отметили, что заранее оповещают клиентов об изменениях в тарифах.

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