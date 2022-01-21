реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму подорожает мобильная связь

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму подорожает мобильная связь
Фото: .pikist.com

В Крыму подорожает мобильная связь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 21.01.2022

МТС повысит цены на услуги в Крыму.

Компания МТС изменит условия тарифов, которыми пользуются граждане России в Республике Крым и городе Севастополе, а также в других регионах страны. Об этом сообщает «Вести Крым» со ссылкой на информацию от операторов Call-центра компании.

Да, действительно с 24 января 2022г. произойдут изменения Вашего тарифного плана. Это связано с ростом стоимости оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Изменение стоимости позволит строить сети с запасом прочности, чтобы мобильный интернет и сервисы на его основе работали надежно, — сообщили в МТС.

Если раньше крымчане платили за разговор внутри сети 4,10 рублей, то с 24 января стоимость увеличиться до 4,80 рублей в сутки.

Узнайте больше:  Условный срок и более полумиллиона рублей. В Крыму вынесли приговор водителю, из-за которого погиб велосипедист

Стоимость услуги «Бит» (75 Мб интернета в сутки) увеличиться с 230 до 270 рублей в месяц. Тариф «Безлимитище» подорожает с 405 до 475 рублей в месяц.

В компании отметили, что заранее оповещают клиентов об изменениях в тарифах.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.

Новости Крыма Только самое важное. Подпишись! Нет Да