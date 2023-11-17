В Крыму подсчитали урожай огурцов и томатов

С начала года тепличные предприятия Крыма собрали больше 12,5 тысяч тонн урожая огурцов и томатов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. Урожай — на уровне прошлого года.

Напомню, что в прошлом году было собрано около 19 тысяч тонн овощей. Овощи в закрытом грунте, то есть в теплицах у нас выращивают с десяток крупных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств. По оперативным данным районов аграрии уже собрали больше 8 тысяч тонн огурцов и больше 4 тысяч томатов. Пока это примерно столько же, сколько и в прошлом году, — прокомментировал министр.

Андрей Савчук напомнил о том, что государство ежегодно возмещает овощеводческим предприятиям, которые занимаются выращиванием культур в закрытом грунте часть затрат на энергоносители: электроэнергию, газ, а также технологию досвечивания, благодаря которым в теплицах поддерживается оптимальная температура и освещение для созревания.

В этом году по этим направлениям наши предприятия получили около 14 миллионов рублей субсидий. Кроме овощей в теплицах аграрии продолжают убирать овощи «борщевого набора», картофель и на полях. Уже собрано около 95 тысяч тонн и больше 40 тысяч тонн соответственно. Урожай этих культур ожидаем на уровне прошлого года, — добавил глава минсельхоза Крыма.