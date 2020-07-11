В Крыму подвели итоги благотворительной акции «Мерхаметлик-2020»

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь подвели итоги благотворительной акции «Мерхаметлик-2020» («Милосердие-2020») и раздали материальную помощь семьям тяжелобольных детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

В рамках благотворительной акции в течение года, начиная с прошлого месяца Рамазан и по окончанию нынешнего, во всех мечетях Крыма собирались пожертвования на лечение тяжелобольных детей. Всего за год удалось собрать 2 млн 053 тыс рублей. Средства разделили между семьями тяжелобольных детей в зависимости от сложности заболевания и стоимости лечения. Всего за год, в Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь для получения финансовой помощи было подано 96 обращений, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев пожелал родителям тяжелобольных детей терпения и веры и ни при каких обстоятельствах не терять надежды на выздоровление:

Горько и больно видеть, когда болен ребенок. А он ждет помощи от нас, взрослых. Благодарим Всевышнего, в нашем народе нет равнодушных у чужой беде, особенно если это касается детей. Мы благодарим соотечественников, которые не остаются в стороне, которые по мере сил и возможностей помогают ближнему справляться с бедой. Дети — это самое дорогое, что есть у нас. Пусть Аллах даст вам сил пройти эти испытания, мы со свой стороны будем делать все, что от нас зависит, все возможное, чтобы облегчить положение тех, кто оказался в ситуации, когда ребенку необходимы срочное лечение, операция, дорогостоящие процедуры и препараты. Мы всегда должны уповать на помощь Всевышнего, молиться и не терять надежды.

Духовное управление мусульман Крыма продолжает бессрочную акцию «Мерхаметлик» («Милосердие») по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Сбор пожертвований ведется во всех мечетях Крыма, а также в торговых точках, расположенных в местах компактного проживания крымских татар, во время массовых мероприятий и религиозных праздников. Большую поддержку оказывают мусульманские общины Крыма, а также меценаты, предприниматели, бизнесмены и простые граждане. Сбор в рамках «Мерхаметлик» осуществляется в период от Рамазана до Рамазана, кроме того, в течение этого периода осуществляется срочная материальная помощь. Начиная с 2009 года по настоящее время в рамках акции «Мерхаметлик» собрано 21.182.009 рублей. Большая часть средств передана на лечение тяжелобольных детей.

Духовное управление мусульман Крыма просит вас не упускать возможности помочь детям, ведь их будущее зависит и от нас с вами. Присоединяйтесь к акции «Мерхаметлик». Чужой беды не бывает, — подчёркивают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.