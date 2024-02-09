В Крыму подвели итоги межконфессионального совета при Главе РК

16 марта 2014 года на историческом референдуме многонациональный народ Крыма единогласно сделал свой выбор за единство с Россией. Именно тогда для нас Крымская весна навсегда стала символом патриотизма и силы духа. Благодаря судьбоносному решению нашего Президента Владимира Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации был сохранен мир на нашем полуострове.

И сегодня, уже в российском Крыму, каждый из этносов, проживающих в республике, с уважением относится к культуре, традициям и обычаям друг друга и считает недопустимым возрождение нацистской идеологии, а также любых форм дискриминации. Обеспечиваются права и свободы всех ее граждан вне зависимости от расовой, этнической, религиозной или языковой принадлежности, сохранение и развитие культурного и языкового многообразия закреплено на конституционном и законодательном уровнях.

Вот уже 10 лет Крым успешно развивается, приобретая новые возможности, большие перспективы процветающей республики. Мы с вами можем гордиться результатами грандиозных перемен, которые произошли за такое незначительное время и стали возможны только после воссоединения с Россией.

Наша страна, сегодня, является ведущей державой с мощным потенциалом во всех сферах, возглавляемая сильным и решительным Президентом – Владимиром Владимировичем Путиным, который делает всё для того, чтобы защитить и укрепить суверенитет государства, его единство и могущество.

Пользуясь мировым авторитетом, наш Лидер обеспечивает стабильность и согласие, поддерживая и защищая все народы нашей многонациональной страны.

Мы, члены Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым в лице лидеров всех традиционных конфессий и руководителей национально-культурных автономий народов, проживающих в республике, выступаем в поддержку нашего Президента – Владимира Владимировича Путина!