В Крыму подвели итоги межконфессионального совета при Главе РК

Участники мероприятия обсудили основные результаты работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений за минувший год, а также обозначили планы и задачи на 2024 год.
Открывая заседание, Сергей Аксёнов подчеркнул, что все народы, которые проживают в Республике Крым уважают традиции и культуру друг друга, не делясь при этом по национальному или религиозному признакам. В этой работе Глава Крыма отметил заслуги духовных наставников, представляющих традиционные конфессии, и общественных деятелей, взаимопонимание между которыми является примером для людей.
Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев призвал всех сохранять уже устоявшееся межконфессиональное и межнациональное единство в Крыму.
Взаимоуважение — одна из главных составляющих мира, дружбы, единства и согласия в Крыму. К вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений каждый должен относиться с большой ответственностью. Мы должны уметь уважать друг друга, — отметит Муфтий Крыма.
В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, представители религиозных конфессий, руководители национально-культурных автономий, другие.
Во время совещания Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что всем необходимо продолжать консолидироваться вокруг Президента Владимира Путина.
Обращение национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций Республики Крым по итогам заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым:
Крым – многонациональная республика, в которой проживают большое количество представителей разных национальностей и вероисповеданий. Несмотря на такое многообразие, наш полуостров может гордиться единством и сплоченностью.
16 марта 2014 года на историческом референдуме многонациональный народ Крыма единогласно сделал свой выбор за единство с Россией. Именно тогда для нас Крымская весна навсегда стала символом патриотизма и силы духа. Благодаря судьбоносному решению нашего Президента Владимира Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации был сохранен мир на нашем полуострове.
И сегодня, уже в российском Крыму, каждый из этносов, проживающих в республике, с уважением относится к культуре, традициям и обычаям друг друга и считает недопустимым возрождение нацистской идеологии, а также любых форм дискриминации. Обеспечиваются права и свободы всех ее граждан вне зависимости от расовой, этнической, религиозной или языковой принадлежности, сохранение и развитие культурного и языкового многообразия закреплено на конституционном и законодательном уровнях.
Вот уже 10 лет Крым успешно развивается, приобретая новые возможности, большие перспективы процветающей республики. Мы с вами можем гордиться результатами грандиозных перемен, которые произошли за такое незначительное время и стали возможны только после воссоединения с Россией.
Наша страна, сегодня, является ведущей державой с мощным потенциалом во всех сферах, возглавляемая сильным и решительным Президентом – Владимиром Владимировичем Путиным, который делает всё для того, чтобы защитить и укрепить суверенитет государства, его единство и могущество.
Пользуясь мировым авторитетом, наш Лидер обеспечивает стабильность и согласие, поддерживая и защищая все народы нашей многонациональной страны.
Мы, члены Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым в лице лидеров всех традиционных конфессий и руководителей национально-культурных автономий народов, проживающих в республике, выступаем в поддержку нашего Президента – Владимира Владимировича Путина!
источник: пресс-служба ДУМК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: религии Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: религии Крыма