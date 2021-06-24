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Пангея
фото: Pexels (pixabay.com)

В Крыму подвели итоги межведомственной операции «Пангея»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:37 24.06.2021

Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги межведомственной операции «Пангея», направленной на пресечение оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические компоненты. Также речь шла о выявлении правонарушений при продаже медицинских изделий, биологически активных добавок, в том числе через сеть Интернет, а также об установлении недобросовестных производителей и распространителей фармацевтической продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

В течение пяти дней полицейские совместно со специалистами Росздравнадзора провели более 330 проверок медицинских и фармацевтических учреждений, а также торговых организаций. В результате оперативно-профилактических мероприятий выявлено около 80 правонарушений, уже составлено три административных протокола. Из незаконного оборота изъяты недоброкачественные медицинские изделия и лекарственные средства. В рамках операции «Пангея» в г. Армянске сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков изъяты препараты, которые содержат в своём составе сложные эфиры 1-тестостерона, который относится к сильнодействующим веществам и, согласно российскому законодательству, ограничены в свободном обороте, — сообщил в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Помимо этого, сотрудниками полиции выявлены многочисленные факты нарушений правил отпуска рецептурных препаратов в аптечных учреждениях, все административные материалы переданы в территориальное Управление Росздравнадзора для принятия процессуальных решений.

В Крыму подвели итоги межведомственной операции «Пангея»

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