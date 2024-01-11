В Крыму подвели итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2023 году

В 2023 году в Крыму объем предусмотренных средств в рамках нацпроекта «Образование» составил 699,13 млн. руб., из которых освоено 698,92 млн. руб. или 99,97%.

Детский технопарк в школе – это точка входа к ресурсам для проектной деятельности, профориентации, подготовки к конкурсам и олимпиадам, для самореализации и развития талантов каждого ребенка. В 2023 году создан и открыт детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «Симферопольская средняя школа №4 имени маршала Ф. И. Толбухина» на сумму 21,4 млн. руб.

Поставлено специальное оборудование для реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 14,9 млн. рублей для 2-х интернатов: ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» и ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №2».

Открыты структурные подразделения Центры «Точка роста» в 50 муниципальных общеобразовательных организациях на общую сумму в 109,5 млн. руб., которые благодаря обновлению материально-технической базы формируют у обучающихся современные технологические и гуманитарные навыки. Также с помощью закупленного оборудования созданы новые места дополнительного образования и организованы дополнительные программы образования для детей на общую сумму 35,8 млн. руб.

К началу нового учебного года 2023 — 2024 открыла свои двери первая в крымской столице инновационная площадка дополнительного образования. Её запустили на базе МБ УДО «Станция юных техников» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Сумма выделенных федеральных средств на приобретение оборудования для «IT-куба» составила более 20 млн. рублей.

Благодаря национальному проекту «Образование» в Крыму развивается и цифровая образовательная среда в школах. За прошлый год 41 образовательная организация обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Поставлены интерактивные панели, камеры видеонаблюдения, ноутбуки, телевизоры и МФУ на общую сумму 130,9 млн. рублей.

1 сентября 2023 года открыт Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс» на базе ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей». Получить дополнительное образование учащиеся могут по трём направлением: наука, искусство и спорт, в рамках которых у школьников появится много новых предметов — от медицины до шахмат.

Обновлены материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, которые расположены в сельской местности и малых городах, на сумму 32,5 млн рублей. Федеральная субсидия направлена на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом.

Проведён капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Зиминская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района и оснащены спортивным оборудованием и инвентарем открытые плоскостные сооружения в 10 общеобразовательных организациях.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).