В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

В Крыму, в посёлке Строгановка, Симферопольского района 27 июля прошли похороны (дженазе) трехлетнего Мусы Сулейманова. Он погиб во второй половине дня 24 июля и до вчерашнего дня считался пропавшим. Поиски объединили тысячи людей. Они велись день и ночь, без перерыва. Тело малыша бы найдено днем в воскресенье, 26 июля в выгребной яме, расположенной в непосредственной близости от входа в дом, где проживала семья Мусы. По официальной информации Следкома, причиной смерти ребенка стало утопление.

Сегодня состоялась траурная церемония прощания с мальчиком. Его похоронили на поселковом кладбище.

Фото: Facebook .