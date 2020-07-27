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В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 27.07.2020

В Крыму, в посёлке Строгановка, Симферопольского района 27 июля прошли похороны (дженазе) трехлетнего Мусы Сулейманова. Он погиб во второй половине дня 24 июля и до вчерашнего дня считался пропавшим. Поиски объединили тысячи людей. Они велись день и ночь, без перерыва. Тело малыша бы найдено днем в воскресенье, 26 июля в выгребной яме, расположенной в непосредственной близости от входа в дом, где проживала семья Мусы. По официальной информации Следкома, причиной смерти ребенка стало утопление.

В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

Сегодня состоялась траурная церемония прощания с мальчиком. Его похоронили на поселковом кладбище.

В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

Фото: Facebook.

В Крыму похоронили трехлетнего Мусу Сулейманова

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