В Крыму пояснили: «ковидные» госпитали Минобороны – «запасной вариант», но пригодятся

На случай массового приезда туристов.

По информации Минобороны, военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота завершают установку медицинского оборудования и приступают к пусконаладочным работам в мобильных «ковидных» госпиталях, развернутых в Крыму. В ближайшее время военные специалисты начнут принимать первых пациентов. Напомним, такие полевые госпитали установлены в Симферополе и Ялте. Каждый рассчитан на 100 коек.

В крымском минздраве надеются, что до заполнения «ковидных» госпиталей Минобороны не дойдет, но признаются, такой «запасной вариант» необходим Республике.

У нас есть определенные вопросы по наполняемости, допустим, сейчас у нас есть определенная тревога по Юго-восточному региону. Мы идем по пути максимального приближения профильных коек к территории. Почему это делается в Ялте? Ожидается большое количество туристов. Делается все для возможного приема пациентов. Ситуация на абсолютном контроле… связана только с тем, чтобы Крым номинально был готов к возможному ухудшению ситуации, — заявил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано еще 342 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала года выявлено 23 498 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 18 373 человек. Число умерших – 467 (8 пациентов скончались за минувшие сутки). По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 3 282 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2 916, изолировано в обсерваторы – 34 человека.

Фото: Минобороны РФ.