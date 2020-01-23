Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ФСБ Крыма | В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

crimeapress_news

В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 12:27 23.01.2020

В Крыму выявлена «точку» незаконной реализации черной икры. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК и г. Севастополю.

При реализации комплекса проверочных мероприятий установлена действующая схема оборота краснокнижной продукции, а также место ее хранения по одному из адресов в Симферополе. В результате предприниматель задержан, а вся продукция изъята для последующей отправки на экспертизу, — говорится в сообщении.

В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

Проводятся следственные действия по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».  Согласно санкции статьи мужчине может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю.

В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.