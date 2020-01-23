В Крыму поймали нелегальных торговцев черной икрой

В Крыму выявлена «точку» незаконной реализации черной икры. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК и г. Севастополю.

При реализации комплекса проверочных мероприятий установлена действующая схема оборота краснокнижной продукции, а также место ее хранения по одному из адресов в Симферополе. В результате предприниматель задержан, а вся продукция изъята для последующей отправки на экспертизу, — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Согласно санкции статьи мужчине может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю.