В Крыму посадочный материал плодовых культур производят 24 сельхозпредприятия

Объем выращенных саженцев плодовых культур в Крыму составляет 2,7 млн штук.

Уровень среднегодового валового производства плодово-ягодной продукции по Республике Крым составляет более 100 тысяч тонн. Увеличение объемов закладки садов напрямую ведет к повышению потребностей в качественном посадочном материале, который всегда был в дефиците. До 2014 года в среднем его нехватка составляла около 20%. Основными зарубежными поставщиками саженцев плодовых культур являлись Италия, Польша, Бельгия, Сербия. Сегодня развитию отечественного питомниководства республики способствует увеличение господдержки на закладку садов, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Пресс-службой Минсельхоза Крыма организован пресс-тур на уникальное питомниководческое предприятие Нижнегорского района. Крестьянско-фермерское хозяйство «Таир» в 2019 году на 50 га заложило единственный в мире яблоневый сад по технологии Крымская пирамида. Она разработана крымскими учеными Колесниковым и Танкевичем около десяти лет назад.

Глава КФХ «Таир» Леман Джемилев отмечает, что технология позволяет высаживать сад без шпалер. Фермер на личном опыте убедился, что она отлично себя показала. Этим летом ожидается первое плодоношение. Здесь заложены исключительно отечественные саженцы Леди Крым, Голд Крым и Джакот. Сегодня в хозяйстве серьезно изучается вопрос закладки саженцев груши. Планируется полив днепровской водой. Сельское хозяйство для Лемана Джемелева – отдушина, сам он — гинеколог по образованию, ведет частную практику.

Специалисты плодопитомника имеют уникальный практический опыт закладки промышленных садов. КФХ «Таир» занимается выращиванием качественных саженцев декоративных кустарников, а также роз для открытого и закрытого грунта.

Ассортимент саженцев составляет более чем 500 сортов. Это лучшие образцы отечественной и зарубежной селекции, прошедшие все испытания. Здесь дают все гарантии на высокие качество, приживаемость и конечный результат. Саженцы отбираются с учетом климатических условий, а также их устойчивости к болезням.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства