В Крыму посевы озимых зерновых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Республике Крым 85% посевов озимых зерновых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Во всех регионах Крыма получено 100% всходов.

В хорошем состоянии зерновые культуры на площади 138 тысяч гектаров, в удовлетворительном – более 289 тысяч гектаров, слабые и изреженные – 76 тысяч гектаров. Напомним, площадь озимых культур на зерно и зеленый корм составила 542 тысячи га, что на 6 тыс. га больше площади сева данных культур под урожай 2021 года. На сегодня сложились довольно благоприятные природно-климатические условия для посевов озимых зерновых культур. С сентября по декабрь 2021 года осадков в целом по Крыму выпало на 24-32% больше среднегодовой нормы, что свидетельствует о хорошей влагообеспеченности посевов, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В 2021 году крымские аграрии намолотили 1млн 476,4 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (в первоначальном весе), что на 60,5% больше аналогичной даты 2020 года. Урожайность составила 26,7 ц/га. Увеличение валового сбора обусловлено более благоприятными природно-климатическими условиями в период вегетации, а также мерам господдержки.

Благодаря мерам государственной поддержки, в 2021 году введено в оборот 2,3 тысячи гектаров мелиорируемых земель, на 386 гектарах проведены культуртехнические мероприятия, на 11 гектарах — агролесомелиоративные мероприятия.