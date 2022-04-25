В Крыму предлагают выдать российские паспорта жителям юга Украины  

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил начать выдавать жителям освобожденных от украинских националистов регионов юга Украины российские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости Крым .

Считаю правильным и своевременным начать выдавать жителям освобожденных регионов юга Украины российские паспорта и предоставлять им гражданства нашей страны. Это нужно начать делать как можно скорее, — сказал РИА Новости Умеров.

Ранее он же предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины. По его словам, в округ могли бы войти регионы юга Украины — на сегодня это Херсонская и приазовская часть Запорожской области.

Умеров подчеркнул, что ему поступает множество звонков, писем и сообщений от жителей различных национальностей, проживающих на юге Украине, особенно из Херсонской области.

Люди поддерживают Россию, но боятся открыто об этом говорить. Народ не уверен, что завтра Россия не оставит их один на один с вернувшимися украинскими нацистами. Поэтому российский паспорт станет для них уверенностью в завтрашнем дне и своего рода охранной грамотой всем гражданам, вне зависимости от национальности, которые больше не желают жить в составе укронацисткой страны, — подчеркнул Умеров.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах.