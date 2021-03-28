В Крыму предложили объявить в розыск украинского вице-премьера Резникова

Бредовое и провокационное заявление украинского вице-премьера, министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексея Резникова о «выселении россиян из Крыма» не осталось незамеченным.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с РИА Новости Крым посоветовал Резникову обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма.

Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров, — сказал он.

Калашников также напомнил о том, что полуостров является неотъемлемой частью России.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в свою очередь, заявил о необходимости объявить украинского политика в розыск.

Призываю следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

По мнению Шеремета, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их «заокеанскими хозяевами».

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT также раскритиковал попытки Украины вмешаться в дела России.

Он (Резников — ред.) либо любит писать фантастические рассказы, либо ему это приснилось. Потому что он рассуждает о чужой территории, о субъекте Российской Федерации. Никто оттуда не выйдет, никогда в жизни киевские власти там править ничем не будут, — напомнил сенатор.

Член международного комитета Совфеда крымчанин Сергей Цеков поддержал коллегу и сравнил Резникова с персонажем известной пословицы.

Резников напоминает персонажа пословицы: «Мели, Емеля, твоя неделя». По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы, — сказал он РИА Новости.

Кроме того, Цеков напомнил, что за последние семь лет на полуостров вернулись, либо переехали около ста тысяч украинцев, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с РИА Новости отметил, что заявление Резникова о выселении из Крыма россиян не имеет ничего общего с реальностью.

Со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности, — заключил Молохов.

Он также сравнил обсуждение «выселенных из Крыма» россиян с дискуссией о «нашествии рептилоидов на Крещатике«.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, назвал позицию Киева по вопросу полуострова проявлением истерики из-за невозможности возвращения Крыма под контроль Украины.

Бредовыми заявлениями пытаются сохранить остатки рейтинга. Но, на мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины, — резюмировал Чегринец.