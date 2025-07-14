В Крыму предотвращён теракт — убийство одного из старших офицеров Минобороны

В Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России. Теракт она планировала совершить перед Днем Победы. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.

Предотвращен теракт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны. По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства, — отмечается в сообщении ФСБ.

По информации российской спецслужбы, завербовавшие и подготовившие девушку к совершению преступления сотрудники СБУ установлены.

Исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 УК РФ «Государственная измена», — добавили в ФСБ.

В начале июля в Крыму был предотвращен теракт против правоохранителей – украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА со взрывчаткой на мероприятиях, посвященных Дню России. Задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой.

источник: РИА Новости Крым