Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | В Крыму предупреждают: продажа первоцветов = административная, а то и уголовная ответственность

crimeapress_news

В Крыму предупреждают: продажа первоцветов = административная, а то и уголовная ответственность
иллюстрация: пресс-служба Минприроды РК

В Крыму предупреждают: продажа первоцветов = административная, а то и уголовная ответственность

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:20 16.02.2020

Административная ответственность, подчёркивают специалисты Минприроды РК, за реализацию первоцветов — краснокнижных растений  — наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях:

На территории Республики Крым в сезон произрастания первоцветов осуществляется их продажа, в результате чего находятся под угрозой исчезновения редкие растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, такие как подснежник складчатый, шафран (крокус) прекрасный, прострел крымский, ландыш майский и др. Основная роль Красной книги – обеспечение охраны и сохранения редких и исчезающих видов растений. Минприроды Крыма предупреждает об административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности за уничтожение и оборот растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым.

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей Крыма беречь и охранять редкие виды растений, не покупать подснежники и букеты первоцветов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, и тем самым сохранить хрупкую и великолепную природу родного Крыма.

В Крыму предупреждают: продажа первоцветов = административная, а то и уголовная ответственность

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.