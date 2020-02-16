В Крыму предупреждают: продажа первоцветов = административная, а то и уголовная ответственность

Административная ответственность, подчёркивают специалисты Минприроды РК, за реализацию первоцветов — краснокнижных растений — наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях:

На территории Республики Крым в сезон произрастания первоцветов осуществляется их продажа, в результате чего находятся под угрозой исчезновения редкие растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, такие как подснежник складчатый, шафран (крокус) прекрасный, прострел крымский, ландыш майский и др. Основная роль Красной книги – обеспечение охраны и сохранения редких и исчезающих видов растений. Минприроды Крыма предупреждает об административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности за уничтожение и оборот растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым.

Минприроды Крыма призывает жителей и гостей Крыма беречь и охранять редкие виды растений, не покупать подснежники и букеты первоцветов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым, и тем самым сохранить хрупкую и великолепную природу родного Крыма.