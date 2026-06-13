В Крыму предупреждают туристов: обман на отдыхе возможен — мошенников хватает

Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению, есть риск попасться на уловку мошенников, активизирующихся именно в период курортного сезона. О наиболее частых схемах обмана и способах защиты от них в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.

Много информации было о том, когда в преддверии курортного сезона создавались сайты-дублеры известных гостиниц, которые внешне сложно было отличить от настоящих сайтов, они создавались буквально на несколько дней, собирали предоплату с туристов и благополучно исчезали. Действительно, такие случаи были, – подтвердила спикер.

Первым способом защиты от подобных моментов, особенно при бронировании гостиниц, гостья студии назвала подробное изучение информации о средстве размещения.

Также Надежда Анельчук обратила внимание, что необходимо изучать сайты гостиниц, санаториев и турагентств, внимательно читать отзывы их клиентов, а при необходимости связаться с организацией напрямую по телефону.

Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен, – сказала собеседница.

Член экспертного совета Общественной палаты РК также напомнила, что несоответствие «звездности» гостиницы является прямым нарушением прав потребителя.

Если возникает такая ситуация, что турист приехал в пятизвездочный отель, а там, по факту, полное несоответствие – это однозначный повод для обращения. В данной ситуации можно написать обращение в Министерство курортов, потому что такую работу со средствами размещения они регулярно ведут в части классификации, – сказала спикер.

Наиболее частые способы обмана туристов, добавила Надежда Анельчук, связаны с гостиничными услугами, с обменом и возвратом некачественных товаров и предоставлением большого спектра других услуг.

Это не только проживание. Это различное экскурсионное обслуживание, приобретение большого количества сопутствующих товаров, которые необходимы для отдыха, оказание услуг питания. Конечно, всегда нужно помнить о том, что в соответствии с законом о защите прав потребителей у туристов есть большое количество возможностей свои права защитить, будь то реализация услуг либо реализация товаров, – отметила специалист.

источник: РИА Новости Крым

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