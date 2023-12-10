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В у презентовали арт-проект «Новая душа»

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:34 10.12.2023

В Крыму состоялась презентация иммерсивного арт-проекта «Новая душа», посвященного философии хосписной детской помощи.

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Мероприятие состоялось в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина с целью поддержки детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, посредством строительства первого в России детского хосписа у моря.

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Детство – это самое замечательное, беззаботное время в жизни человека и, конечно, оно должно быть счастливым. И если в наших силах – облегчить страдания ребенка, и тем самым подарить ему частичку своего сердца, искорку жизни, то мы просто не можем остаться в стороне, особенно, когда речь идет о тяжелой болезни. Отрадно, что данный проект осуществляется при поддержке Феодосийского литературно-мемориального музея Александра Степановича Грина, который славится своими познавательными и трогательными творческими событиями, – обратилась к участникам проекта министр культуры РК Татьяна Манежина, пожелав авторам арт-проекта успеха, процветания и скорейшего воплощения в жизнь этого благородного дела. 

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Присутствующие на мероприятии ознакомились с тематической видеоинсталляцией, выставкой предметов искусства к 100-летию со дня издания повести-феерии «Алые паруса» Александра Грина, а также приняли участие в благотворительном аукционе в поддержку строительства хосписа.

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В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Детский хоспис в Феодосии строится на средства благотворителей. Здесь будут оказывать медицинскую помощь тяжелобольным детям, психологическую и социальную помощь их семьям.

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Хоспис станет ресурсным и информационно-методическим центром по развитию паллиативной помощи в Республике Крым.

В Крыму презентовали арт-проект «Новая душа»

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Андрей Шелякин, администрация Феодосии.

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