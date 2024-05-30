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В у приступили к ремонту участка дороги «Мазанка — Опушки – Леснолесье»

В Крыму приступили к ремонту участка дороги «Мазанка — Опушки – Леснолесье»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 14:38 30.05.2024

«Крымавтодор» приступил к ремонту участка дороги общего пользования межмуниципального значения «Мазанка — Опушки – Леснолесье» протяженностью 1 км, проходящего рядом с сельскими населенными пунктами.  Дорожники уже ведут подготовительные работы, в том числе устанавливают бордюры. На очереди — комплекс ремонтно−восстановительных работ: будет уложен выравнивающий слой, а затем и верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В результате таких работ, которые проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым больше, чем на 20 дорожных объектах сельских территорий будет обеспечен безопасный и комфортный проезд автомобильного транспорта. Заказчиком по всем объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым, — отметили в минтрансе РК.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные  качественные дороги» на 2024 год составляет около 6 млрд. рублей. К реализации запланировано 53 объекта, в том числе, 28 автомобильных дорог протяженностью более 200 км.

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