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В у продолжает действовать штормовое предупреждение: сильный ветер

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение: сильный ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 14:02 06.02.2024

МЧС напоминает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 6 февраля. По информации чрезвычайного ведомства, сегодня в южных районах и горах полуострова сохранится сильный, порывистый северо-западный ветер 22-27 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, — отметили в МЧС РК.

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