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В у продолжается ремонт участка автодороги «Черноморское – Евпатория − Знаменское»
Фото: минтранс РК

В Крыму продолжается ремонт участка автодороги «Черноморское – Евпатория − Знаменское»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:35 16.11.2023

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым продолжается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Черноморское – Евпатория – Знаменское», протяженностью около 16,5 км. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент завершены работы по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя. Вскоре дорожники приступят к ремонтно−восстановительным работам дорожного полотна, — сообщили в министерстве транспорта РК.

Подчеркивается, что эта автодорога имеет исключительно важное значение для местных жителей.

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Всего в 2023 году в Крыму (по нацпроекту «Безопасные качественные дороги») отремонтируют 15 автодорог протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах.

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