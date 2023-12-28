Специалисты обещают: мальки белого амура и белого толстолобика приживутся, еще и экологию водоемов поддержат.

В Крыму проходит кампания по зарыблению водохранилищ мальками белого амура и белого толстолобика. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. По его информации, с начала года сотрудники ГБУ «Крымский рыбопитомник» вырастили больше 1 миллиона мальков.

С 2019 года на предприятии вырастили и выпустили в крымские водохранилища больше 4 миллионов штук молоди пресноводных рыб. Такие работы проходят в рамках госзадания по выращиванию молоди белого амура, белого толстолобика и сазана. Мероприятие проходит согласно программе по мелиорации. В течение нескольких месяцев в первой половине года в водохранилища выпустили около 350 тысяч мальков, выращенных в Рыбопитомнике. Сейчас, во второй половине до конца года в водохранилища попадут еще около миллиона молодых особей. Сегодня мальков выпустили в Симферопольское водохранилище. До этого около месяца зарыбляли Бахчисарайское и Ленинское. На днях планируют молодь выпустить и в Феодосийское, — прокомментировал глава минсельхоза Крыма.

Андрей Савчук напомнил о том, что в мае 2023 года сотрудники Рыбопитомника провели нерестовую кампанию. Выращивали рыбу от икринки до взрослой особи. На территории России — это единственное предприятие, которое находится в собственности субъекта РФ. Оно было создано еще в советское время для того, чтобы поддержать санитарное состояние водных объектов экологическим методом.