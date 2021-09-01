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«Верево Сити»
В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:50 01.09.2021

В Крыму, на сакском аэродроме проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного флота. Экипажи корабельной авиации на самолётах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ авиационного подразделения СФ совершили перелет с аэродрома базирования на аэродром Саки для проведения тренировочных полетов на уникальном тренажёре.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) предназначен для отработки взлёта и посадки на палубу авианесущего корабля. Тренажёр оборудован трамплином и аэрофинишерами и полностью повторяет взлетную палубу тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Кроме того, в мероприятии боевой подготовки приняли участие летные экипажи морской авиации Черноморского флота. Лётчики отработали элемент «касание» палубы авианесущего крейсера, а также элементы сложного и высшего пилотажа, приемы воздушного боя с условными пусками ракет класса «воздух-воздух».

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Специалисты тренировочного комплекса НИТКА обеспечивают поэтапную подготовку молодых лётчиков и цикл совершенствования лётного мастерства для опытных пилотов. Летные смены проходят в дневное и в ночное время суток, — отмечает пресс-служба округа.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Тренировки летного состава палубной авиации планируется продолжить до конца сентября, после чего экипажи вернутся на Северный флот.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

СПРАВКА: Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) — специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца — предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Комплекс НИТКА используется для испытательных полетов палубных самолетов горизонтального взлета и посадки, а также для обучения летчиков. Первый взлет истребителя Су-27 с трамплина состоялся в августе 1982 года.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Крыму проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

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