В Крыму пройдут «Медиа выходные»

Молодежный образовательный форум «Медиа выходные» состоится с 28 февраля по 1 марта в Крыму. Его основная цель — создание молодежного сообщества специалистов в сфере медиа Республики, основанного на принципах информационной грамотности, чести и гласности.

Общее количество участников форума — 125 человек из числа представителей муниципальных молодежных общественных объединений, студентов, талантливой молодежи, деятелей культуры и искусства, кино, в сферу интересов которых входит журналистика, видеосъемка, блоггинг, развитие современных медиа и средств массовой информации, проживающих в Республике Крым.

В рамках форума участники обмениваются лучшими практиками работы в медиа среде, обсудят вопросы популяризации социально-значимого контента, а также сформируют дорожную карту развития молодежных медиа в Республике Крым.