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В Крыму прокуратура добилась запрета недродобычи на землях сельхозназначения  

В Крыму прокуратура добилась запрета недродобычи на землях сельхозназначения  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:33 14.06.2023

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура, с привлечением специалистов республиканского министерства экологии и природных ресурсов, а также Россельхознадзора провела проверку исполнения требований законодательства о недропользовании. Выявлены нарушения при разработке Ароматного и Крымрозовского месторождений в Белогорском районе.

Два предприятия осуществляли добычу гравийно-галечных пород на землях сельскохозяйственного назначения на основании установленных администрациями сельских поселений публичных сервитутов для размещения объектов недропользования. Вместе с тем установление публичного сервитута не является основанием для использования сельхозземель для недродобычи.

При таких обстоятельствах природоохранный прокурор опротестовал постановления местных администраций. Сервитуты были прекращены, однако предприятия недродобычу не остановили, в связи с чем прокуратурой предъявлены иски в суд о запрете деятельности по разработке карьеров до перевода земель в соответствующую категорию, — сообщили в прокуратуре.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, запретив разработку месторождений.

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В Крыму прокуратура добилась запрета недродобычи на землях сельхозназначения  

Фото: прокуратура РК.

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