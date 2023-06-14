В Крыму прокуратура добилась запрета недродобычи на землях сельхозназначения  

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура, с привлечением специалистов республиканского министерства экологии и природных ресурсов, а также Россельхознадзора провела проверку исполнения требований законодательства о недропользовании. Выявлены нарушения при разработке Ароматного и Крымрозовского месторождений в Белогорском районе.

Два предприятия осуществляли добычу гравийно-галечных пород на землях сельскохозяйственного назначения на основании установленных администрациями сельских поселений публичных сервитутов для размещения объектов недропользования. Вместе с тем установление публичного сервитута не является основанием для использования сельхозземель для недродобычи.

При таких обстоятельствах природоохранный прокурор опротестовал постановления местных администраций. Сервитуты были прекращены, однако предприятия недродобычу не остановили, в связи с чем прокуратурой предъявлены иски в суд о запрете деятельности по разработке карьеров до перевода земель в соответствующую категорию, — сообщили в прокуратуре.