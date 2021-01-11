Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате почти 5 млн. рублей бюджетных денег

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате почти 5 млн. рублей бюджетных денег
Фото: прокуратура

В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате почти 5 млн. рублей бюджетных денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:37 11.01.2021

В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора, его заместителя по финансово-экономическим вопросам и главного бухгалтера одного из государственных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере организации междугородних автобусных перевозок. Об этом сообщает прокуратура РК.

«Перевозчики» обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, занимая названные должности, зная, что в соответствии с требованиями закона выплата премий по итогам работы руководящему составу предприятия осуществляется в размере, согласованном Министерством транспорта Республики Крым, на протяжении года с июня 2018 по июль 2019 года, незаконно начисляли и выплачивали себе премии, размеры которых в два раза превышали суммы, определённые и согласованные с региональным министерством и указанные в приказах предприятия о премировании. В результате незаконных действий обвиняемых унитарному предприятию причинён ущерб в размере более 4,9 млн. рублей, — отметили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате почти 5 млн. рублей бюджетных денег

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.