В Крыму прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате почти 5 млн. рублей бюджетных денег

В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора, его заместителя по финансово-экономическим вопросам и главного бухгалтера одного из государственных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере организации междугородних автобусных перевозок. Об этом сообщает прокуратура РК.

«Перевозчики» обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, занимая названные должности, зная, что в соответствии с требованиями закона выплата премий по итогам работы руководящему составу предприятия осуществляется в размере, согласованном Министерством транспорта Республики Крым, на протяжении года с июня 2018 по июль 2019 года, незаконно начисляли и выплачивали себе премии, размеры которых в два раза превышали суммы, определённые и согласованные с региональным министерством и указанные в приказах предприятия о премировании. В результате незаконных действий обвиняемых унитарному предприятию причинён ущерб в размере более 4,9 млн. рублей, — отметили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.