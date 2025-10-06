Прямо сейчас:
В Крыму прошел конкурс профмастерства среди студенческих медицинских отрядов

В Центре симуляционного обучения и аккредитации КФУ им. В.И. Вернадского будущие врачи выполняли практические задания: проводили сердечно-лёгочную реанимацию, делали внутривенные и внутримышечные инъекции, останавливали кровотечения, оказывали помощь при переломах и измеряли давление. Также участники прошли тестирование по сестринскому делу и основам работы в студотрядах.

Медики студенческих отрядов Республики Крым уже неоднократно показывали высокий уровень профессионального мастерства на конкурсах всероссийского уровня и становились лучшими в стране. В прошлом году отряд отлично проявил себя на конкурсе профессионального мастерства. Мы уверены, что в этом году результаты будут не менее впечатляющими. Ребята готовы показать весь свой опыт и подтвердить высокий статус медиков-студентов Крыма, — рассказала руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Победителем второй год подряд стал студенческий медицинский отряд «Lux Vitae». Он представит Крым на Всероссийском конкурсе профмастерства в Красноярске.

Участие нашего отряда в конкурсе профессионального мастерства – общая заслуга и результат командной работы. Мы все вместе трудились, поддерживали друг друга и стремились вновь пройти в финал, чтобы продемонстрировать все свои навыки и знания. Каждый из нас внес свой вклад в подготовку, и именно это единство и команда дух позволили нам настраиваться на успех. Впереди нас ждут новые вызовы, и мы готовы их принять!, – поделилась впечатлениями Ксения Степанюк, командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» Крымского регионального отделения РСО.

Отряд «Lux Vitae» также признан лучшим в стране в рамках трудового проекта РСО в Новокузнецке. По итогам производственных показателей и участии в деятельности проекта студенты-медики из Крыма продемонстрировали свою профессиональную компетентность и готовность к работе на высшем уровне, что отдельно было отмечено при подведении итогов трудового проекта.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

