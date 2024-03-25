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За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Республике снизилась
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Республике Крым снизилась

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 25.03.2024

За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом постоянно проживающего населения в Республике Крым снизилась более чем на 50%. Продолжается также снижение смертности от данного заболевания. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке «РИА новости Крым» и приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, рассказал директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» Наиль Аухадиев.

По его словам, с 2014 года в регионе была изменена организация фтизиатрической службы.

Была разработана программа согласно которой все противотуберкулезные диспансеры объединены в Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии. В настоящий момент в центре имеется четыре стационарных отделения, два санатория, три дневных стационара и пять амбулаторных поликлиник. Структура оказания фтизиатрической помощи организована следующим образом: в общей лечебной сети выявляется пациент с подозрением на туберкулез, для уточнения диагноза он направляется в специализированную поликлинику, где после обследования либо подтверждается диагноз, либо снимается, — сообщил директор учреждения. 

В зависимости от установленной формы туберкулеза, пациент продолжает лечение либо на амбулаторном этапе (в случае легкой, не бациллярной формы), либо в стационаре (при запущенной, бациллярной форме).

Лечение от туберкулеза проводится от 6 до 20 месяцев. На стационарном этапе наша цель подобрать терапию и добиться положительной динамики. Далее пациент может быть переведен либо на амбулаторный этап, либо может быть направлен в противотуберкулезный санаторий, где лечение также будет продолжено, — говорит Наиль Аухадиев.

Согласно статистическим данным, большая часть населения являются носителями микобактерии туберкулеза. «Проснуться» инфекция в организме может в случае резкого снижения иммунитета.

К снижению иммунитета могут привести хроническое недосыпание, плохое питание, постоянные стрессы, химиотерапия или лучевая терапия, любые хронические заболевания, требующие иммуносупрессивной терапии. Лица, которые попадают в такие сложные жизненные ситуации, являются группой риска по туберкулезу. Как правило, это трудоспособное население, — пояснил специалист. 

Как отметила главный внештатный детский фтизиатр Минздрава Республики Крым Нина Яворская, в Крыму созданы все условия для профилактической противотуберкулезной работы.

Главная задача — это своевременное выявление туберкулеза, когда человек еще не является бактериовыделителем. То есть, обнаружение болезни на бессимптомном этапе, в ходе ежегодного проведения флюорографического исследования взрослых. Детей мы выявляем также в ходе профосмотров с помощью иммунологических диагностических проб. Задача детских специалистов – это выявление групп риска и работа с ними, чтобы не допустить развития заболевания, — отметила специалист.  

Основные симптомы туберкулеза — это общая немотивированная слабость, снижение массы тела, длительный кашель со скудной мокротой, кровохарканье. Как правило, такая симптоматика свидетельствует о запущенной форме заболевание. Поэтому важно регулярно проходить профилактический медицинский осмотр.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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