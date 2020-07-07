В Крыму прошли обыски по делу запрещенных «хизбов». Семеро задержанных

С раннего утра в Крыму силовики провели следственные действия по делу запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Неофициально сообщается, что обыски проходили по адресам в Бахчисарайском районе (в селах Железнодорожное, Севостьяновка, Тургеневка и Белокаменка), в Красногвардейском районе (в поселке Октябрьское), в Алуште и поселке Курцы Симферопольского района. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил о задержании шести человек. Позднее, из сообщения ЦОС ФСБ стало известно о задержании еще одного крымчанина.

С большой вероятностью, это опять группа, связанная с обвинением в участии в «Хизб ут-Тахрир», которая в 2003 году признана в России террористической организацией, — сказал Курбединов.

Он уточнил, что обыски проводились более чем в 10 домах.

Как сообщает ЦОС ФСБ, сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Крыму пресекли деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В результате операции задержаны трое главарей и четверо рядовых участков ячейки.

Установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В ходе обысков силовики изъяли оргтехнику, электронные носители информации, соответствующую литературу.

Очевидно, речь идет о возбуждении дела по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Наказание по этой статье: лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Запрещенных «хизбов» в Крыму выявляют регулярно. Прошлой весной, например, было задержано 20 человек. Еще трое были задержаны в Ростове-на-Дону при попытке выехать на территорию Украины. Позже по уголовному делу задержали еще двух фигурантов, четверо скрываются за границей. 11 марта этого года в Крыму были задержаны еще четыре участника запрещенной террористической организации. В ЦОС ФСБ сообщили, что они вели активную вербовку крымских мусульман и распространяли террористическую, экстремистскую идеологию.

Фото: ФБ.