В Крыму проверяют пляжи

Минкурортов РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Во вторник было обследовано 6 пляжей в Керчи и 11 в Черноморском районе. Всего, за последние 10 дней были обследованы пляжи в Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Ялте.

В этом курортном сезоне был предпринят целый ряд мер в качестве дополнительной поддержки бизнесу для арендаторов пляжей. По инициативе министерства курортов и туризма РК было продлено действие паспортов готовности пляжей 2019 года с условием проведения водолазного обследования дна акватории и актов готовности пляжей ГИМС МЧС РК. Была упрощена работа матросов – спасателей — они смогли приступить к своим обязанностям без повторного обучения, при наличии справки о состоянии здоровья, — отметили в минкурортов Крыма.

Несмотря на это, к целому ряду пляжей есть достаточно серьёзные претензии. Ответственность за содержание и функционирование пляжей полностью несут муниципалитеты и лично курирующие заместители глав администраций. Но на данный момент контроль недостаточный.

Есть замечания по пляжам в Феодосии, в Судаке, к сожалению, снова появились фотографы с животными. Есть проблемные пляжи в Сакском районе, в том числе МУП «Водолей». Есть замечания по пляжам Ялты и Алушты. В некоторых случаях приходится привлекать пользователей пляжей к административной ответственности, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В Черноморском районе, из 11 проверенных пляжей, нарушения были выявлены на двух. Это отсутствие информационного стенда и ненадлежащее санитарное состояние. Еще на крымских пляжах игнорируют требования Роспотребнадзора. Зафиксированы: отсутствие санитарной обработки, дезинфекторов на точках общепита на пляжах и информационных щитов при входе на пляж.

Мониторинг будет продолжен минкурортов РК до конца сезона по всем без исключения пляжам Крыма в ежедневном режиме.

Фото: минкурортов РК.