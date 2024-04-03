В Крыму проверяют мигрантов

Сотрудники МВД и ФСБ проводят проверки законности нахождения мигрантов в Крыму. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
Уже неделю силами МВД и ФСБ идут проверки на предмет наличия документов, оправдывающих нахождение (мигрантов) на территории Республики Крым, – отметил Аксёнов.
Он добавил, что не «торпедировал» тему усиления контроля в сфере миграционной политики, так как «ситуация и так была понятна».
Это вопрос не межнационального конфликта, а взаимоуважения и соблюдения законодательства теми людьми, кто приезжает в нашу страну, — подчеркнул Глава Крыма.
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С тегами: ФСБ России в Крыму