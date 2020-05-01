В Крыму проводят дезинфекцию объектов транспортной инфраструктуры

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 силами и средствами Главного управления МЧС России в Крыму организуются и проводятся мероприятия по дезинфекционной обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

30 апреля на автостанции «Курортная», «Западная», «Восточная» Республики Крым выдвинулась группировка радиационной, химической и биологической защиты ГУ МЧС России по Республике Крым в составе 6 человек и 2 единиц техники для осуществления специальной санитарной обработки более 2 000 кв.м. внутренних помещений и более 1 500 кв.м. прилегающей территории транспортных узлов. С помощью дезинфицирующих средств выполнены работы по обработке перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Всего в апреле текущего года специалисты РХБЗ ГУ МЧС России по Республике Крым привлекались для обработки Центральной городской больницы г. Армянска и ежедневной обработки около 32 000 кв. м. собственных объектов Крымского подразделения МЧС России и более 180 единиц техники.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму